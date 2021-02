Aproveite o feriadão para fazer compras no Carnaval de Ofertas da Comab Materiais de Construção

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Este ano o Carnaval será comemorado de uma forma diferente, sem festa, sem blocos nas ruas, sem fantasias e com praticamente todo o comércio aberto. Isso mesmo! Ao invés de cair na folia, você pode aproveitar o feriadão prolongado para dar uma repaginada na sua casa ou escritório. A Comab Materiais de Construção lançou a promoção Carnaval de Ofertas, que já está valendo e vai até a quarta-feira de Cinzas, dia 17 de fevereiro. As duas lojas estão com preços arrasadores, para Rei Momo nenhum botar defeito.

Veja só! Tem ferro 5/16″ 8mm, massa corrida PVA 15kg Hidra por R$ 14,90, kit pintura básico 5 peças 1540 por 18,90 à vista; tinta acrílica profissional 18 litros branca por 99,90 à vista; cerâmica 41×41 CL:A 40a75 PEI4 2,00 metros por R$ 18,90 à vista; revestimento 30×46 CL:A Travertino PEI4 2metros por R$ 17,90 à vista; argamassa AC1 20kg Votoran por R$6,99 à vista.

Além disso, o setor de televendas está preparado e autorizado a cobrir qualquer orçamento. “É a melhor negociação da cidade. Folia de ofertas você só encontra aqui!”, convida a Comab.

Serviço

As duas unidades da Comab Materiais de Construção ficam nos seguintes endereços: Rua Pedro Nolasco Pizzatto, 80, no bairro Estação, e Avenida Archelau de Almeida Torres, 1235, Centro. O fone do televendas é 3643-1030. O horário de atendimento das lojas na segunda-feira (15) e quarta-0feira (17) é das 7h30 às 19h. Na terça-feira, (16), as lojas também estarão abertas, das 8h às 18h.