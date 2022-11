Aproveite o Natal!

Araucária lança neste final de semana o seu Natal Iluminado, uma extensa programação que levará aos moradores da cidade e também de seu entorno atrações diversas, capazes de reunir centenas, milhares de pessoas em variados pontos do Município para viver a magia dessa época de final de ano.

Um olhar menos atento para o investimento que o poder público faz nessas contratações pode até fazer com que alguns questionem a importância dessa política pública. Mas engana-se quem as não considera uma prioridade. Afinal, estamos falando de ações voltadas ao fomento do comércio local, ao estímulo para que famílias fiquem em Araucária, circulem por aqui, interajam com outros araucarienses nos vários pontos em que ela é convidada a viver a magia do Natal.

O investimento da Prefeitura nessas atrações é também uma forma de levar aos seus moradores, principalmente os menos favorecidos, opções de entretenimento que elas não teriam acesso. Vejamos, por exemplo, o caso da pista de patinação no gelo que está sendo montada na Praça da Bíblia. Ela vai possibilitar que famílias que sempre viram espaços como esse em filmes ou passeando em shoppings possam patinar gratuitamente e com a segurança necessária. E este é apenas um exemplo.

Então, é de extrema importância que aproveitemos ao máximo as atrações do Natal Iluminado de Araucária. Independentemente de onde você mora, reúna a família e os amigos e vá conferir a decoração encantadora da Praça da Bíblia. Passeie pelo Parque Cachoeira e curta a árvore e o globo de luz gigantes. Se apaixone por todas essas atrações, registre esses momentos e, claro, durante esses passeios, procure consumir no comércio local. Compre os presentes de final de ano em nossas lojas, faça aquele lanchinho nas lanchonetes, barracas e foodtrucks. Enfim, viva Araucária!