Dormir bem está diretamente relacionado à escolha adequada de colchões, fator que influencia a rotina e a qualidade de vida das pessoas. Em Araucária, consumidores têm os últimos dias para aproveitar as condições reunidas no Mega Feirão da Anjos Colchões e Sofás, que segue até o próximo domingo, 18 de janeiro.

A ação comercial teve início no dia 9 de janeiro e entra na reta final com atendimento de segunda a sábado até as 20h e, no domingo, último dia do feirão, até as 17h. Durante o período, a loja disponibiliza descontos que chegam a 70% em diferentes categorias de produtos, incluindo colchões e sofás.

O feirão reúne opções como colchões de espuma, colchões de molas e conjuntos de colchão com box, além de sofás voltados a diversos tipos de uso. Entre as ofertas, está o colchão de casal no tamanho 138×188, modelo Differenza, com molas ensacadas e suporte total de peso de até 240 quilos, disponível com parcelamento em até 12 vezes de R$ 99,00 no cartão de crédito.

Segundo a direção da loja, a iniciativa foi organizada para atender moradores de Araucária e da região que buscam alternativas para investir em itens ligados ao descanso e ao conforto do lar, seja para a montagem de um novo ambiente ou para a substituição de móveis já utilizados. Durante o feirão, uma equipe especializada permanece à disposição para orientar os clientes na escolha dos produtos.

SERVIÇO

O Mega Feirão da Anjos Colchões e Sofás acontece na loja localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no centro de Araucária, próximo à Casa do Cavalo Baio e em frente à Rodrigues Doces. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3556-9610, pelo WhatsApp ou pelo Instagram @anjosaraucaria.centro.

Maria Antônia.