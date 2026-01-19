Lançada no final do ano passado, a Agenda Pinhas & Planos ainda pode ser adquirida ao longo desse mês de janeiro pelo valor promocional de R$ 69,90. Restam poucos exemplares.

Os exemplares podem ser comprados diretamente pelo WhatsApp 41 3614-2500. Dentro do perímetro urbano de Araucária as entregas acontecem gratuitamente.

A Pinhas & Planos é uma agenda temática, que te ajuda a entender um pouco mais sobre a cidade de Araucária. “Pensamos esse produto para te acompanhar em todos os 365 dias de 2026. Uma agenda cuidadosamente desenhada para te ajudar a não esquecer dos seus compromissos, te auxiliar no planejamento diário e, como toda boa agenda, ainda se tornar aquele diário que registrará toda a sua caminhada ao longo dos doze meses do ano que está por nascer”, comenta Waldiclei Barboza, responsável pela idealização do produto.

Com mais de 300 páginas, ela possui capa dura, página de planejamento, anotações, calendário, adesivos autocolantes e ilustrações exclusivamente desenhadas para a agenda.

As ilustrações que integram a agenda foram feitas pelo artista paranaense Simon Taylor para a Pinhas & Planos. Os desenhos são um convite para desacelerarmos um pouco e olharmos com mais atenção as belezas de Araucária. Entre os desenhos estão a Casa do Cavalo Baio, o Teatro da Praça o Portal Polonês, do Museu Tingui-Cuera, a Igreja da Matriz, a Igreja de São Miguel e a Igreja da Praça da Bíblia.

Há ainda ilustrações do prédio central da Prefeitura, dos ipês da Archelau, do viaduto de entrada da cidade e do trem passando em Guajuvira. No verso década de cada uma dessas imagens há ainda informações históricas sobre esses pontos de referência de nossa cidade.