Araubrechó de Dia dos Namorados será neste sábado (08) e domingo (09)

Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de junho, acontece o Araubrechó de Dia dos Namorados, com entrada gratuita para toda a população araucariense. O evento será na Rua Guanabara, em frente ao Parque Cachoeira, no horário das 10h às 19h.

Serão mais de 30 expositores e o público poderá aproveitar as opções em moda masculina, feminina, infantil, mamãe e bebê, plus size, vestidos de festa, calçados, produtos para pets, brinquedos, cosméticos e perfumes, óleos essenciais e diversos outros produtos. No local haverá ainda comidinhas e churrasquinho.

Tudo isso além de outras atrações, como música ao vivo com o músico Virgílio Júnior e participação de dois projetos sociais: “Ressignificando Histórias de Rosas”, voltado à defesa da mulher vítima de violência doméstica e “Depressão tem cura”.

Os clientes poderão pagar suas compras em dinheiro, cartões de débito e crédito ou no PIX. Mais informações poderão ser obtidas pelo WhatsApp (41) 98421-4040.