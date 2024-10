Araucária aplica cerca de 100 mil vacinas por ano nas 17 unidades de saúde

O Dia Nacional da Vacinação – 17 de outubro, é uma data comemorativa que ressalta a importância das vacinas no controle de doenças e na prevenção de epidemias. Têm importância histórica na saúde humana, salvando a vida de milhões de pessoas a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em Araucária, neste dia haverá uma divulgação de conscientização à população por meio das mídias oficiais da Prefeitura Municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não se observa atualmente a procura por uma vacina específica e sim a busca por atualização da carteira de vacinação. Todas as vacinas possuem boa aceitação pela população, o que difere o tipo de procura são as características geográficas, socioeconômicas, socioculturais da população residente e população-alvo a ser vacinada.

“O município disponibiliza vacinas para os diversos grupos da população, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos seguindo as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação, entre elas a BCG, Hepatite B, febre amarela, pentavalente, HPV, meningocócica C. “O número de doses aplicadas anualmente pode variar devido a diversos fatores, como aumento populacional, disponibilidade da vacina, cenário epidemiológico, população-alvo a ser vacinada, mas em média são aplicadas mais de 100 mil doses/ano”, afirma a SMSA. A vacinação acontece nas 17 unidades de saúde do município.

Efeito pandemia

A Saúde lembra ainda que por conta da pandemia da COVID-19, houve queda das coberturas vacinais em todo o País, bem como em Araucária, devido a diversos fatores como a falsa percepção de segurança e inexistência de risco a doenças, aumento das fake news, hesitação vacinal. Estes fatores foram combatidos através da intensificação de ações de vacinação, vacinação na modalidade extramuros, campanhas de conscientização nas mídias sociais, resultando em melhora na cobertura vacinal.

“As ações e campanhas de conscientização ocorrem durante o ano todo. Em todas as campanhas de vacinação realizadas pelo Ministério da Saúde, o município realizou o dia “D” aos sábados, atendimento em horário estendido em algumas unidades de saúde mensalmente, ações de vacinação em empresas, ações de vacinação e verificação da situação vacinal de toda a comunidade escolar da rede de ensino municipal/estadual e particulares, e mantêm ainda divulgação de campanhas de conscientização por meio das mídias oficiais do município”, diz a secretaria.

Edição n.º 1437. Foto: Geraldo Bubniak/AEN.