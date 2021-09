Araucária aplicará somente segunda dose nesta sexta-feira, 17

Foto: Carlos Poly

Nesta sexta-feira, 17 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde fará somente a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 na população. A SMSA lembra os araucarienses que para receber esta dose de reforço é necessário realizar o agendamento prévio em um dos canais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde: site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), Unidades Básicas de Saúde ou no Disk Corona (0800.6425250).

A segunda dose da vacina deve ser agendada na data mais próxima do prazo que consta na carteirinha de vacinação, entregue no dia da primeira dose. O intervalo recomendado entre as doses é: Coronavac (21 a 28 dias), AstraZeneca e Pfizer (12 semanas – 90 dias).

Texto: assessoria