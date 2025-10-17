Parque Cachoeira, receberá no próximo sábado, 18 de outubro, um super evento de lutas que reunirá atletas e fãs das artes marciais. O Araucária Combate é uma iniciativa da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio do Centro de Treinamento Team Furão, Shopping Pinheiros e Jornal O Popular.

O evento terá início às 17h e contará com um card de 16 lutas, duas delas profissionais. Das 20h10 às 20h30 haverá um período de intervalo e das 20h30 às 20h50 acontecem as apresentações da SMEL, e na sequência as lutas serão retomadas.

Araucária Combate acontece nestesábado (18) com 16 duelos importantes

INGRESSOS

Os ingressos para o evento serão trocados por alimentos não perecíveis: 2kg para arquibancada e 3kg para a quadra. No total, 1.100 pulseiras serão disponibilizadas ao público. A troca pode ser feita em dois pontos: no próprio ginásio (rua Ceará 120, Cachoeira), das 8 às 13 e das 14 às 19h, e no Centro de Treinamento Team Furão (rua Major Sezino Pereira de Souza, 777), das 8 às 20h. Na sexta-feira (17) que antecede o evento, a troca será encerrada às 17h.

PESAGEM

Como parte da programação, na sexta-feira (17), a partir das 19h, acontece no Shopping Pinheiros o lançamento oficial do Araucária Combate, com a tradicional pesagem cerimonial. O público poderá acompanhar de perto as últimas encaradas entre os atletas antes das lutas.

TRANSMISSÃO

Outra novidade do Araucária Combate, que vai facilitar a vida de quem não puder estar presente no evento, será a transmissão ao vivo das lutas pelo Jornal O Popular, através das suas redes sociais Facebook e youtube. Acompanhe o card das lutas (sujeito a alterações).

Edição n.º 1487.