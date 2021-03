Araucária começa a vacinar idosos com 69 e 68 anos

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou na manhã desta segunda-feira, 29 de março, que ampliou novamente o chamamento das faixas etárias para a vacinação contra a covid-19. A partir de terça-feira, 30, idosos com 69 anos ou mais poderão receber as doses. Já na quarta-feira, 31, será a vez dos idosos de 68 anos ou mais. As vacinas serão aplicadas no sistema drive thru, sem precisar descer do carro ou nos pontos fixos, para quem não tiver como ir de carro. O horário de atendimento é das 09h às 16h.

Os idosos poderão optar em que local desejam ir para receber a vacina e apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Se possível, ir acompanhado. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio.

Locais de vacinação

– Drive Thru

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Rua: Bonifácio Kaiut, 89 – Fazenda Velha. Entrada pela rua lateral.

– Pontos fixos

Terminal Rodoviário Central;

Adolescentro Industrial – Rua Gralha Azul, 2293

Orientações

A Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração de toda a população no sentido de evitar aglomerações nos locais de vacina, especialmente nos pontos fixos como no Terminal Central e no Adolescentro do Industrial. O atendimento vai das 9h as 16h e geralmente o fluxo maior é na parte da manhã, sendo que no período da tarde a procura é menor.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica reforça ainda que o procedimento de vacinação leva um certo tempo para ser finalizado, pois as equipes precisam fazer um check list com os pacientes, verificar a documentação, realizar o cadastramento, preencher a carteirinha de vacinação e ainda passar orientações sobre a segunda dose, por exemplo.

Indicação médica

Idosos que estejam em tratamento oncológico (câncer), transplantados ou que tenham alguma outra doença que comprometa o sistema imunológico devem apresentar uma indicação médica na hora da vacinação. Os pacientes que não apresentarem esse laudo médico não poderão receber a vacina.

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA