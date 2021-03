Araucária começa a vacinar idosos com 80 anos ou mais

Compartilhe esta notícia:

Foto: Carlos Poly

O município ampliou o chamamento das faixas etárias para a vacinação contra a covid-19. A partir desta quinta-feira, 11 de março, idosos com 80 anos ou mais poderão receber as doses no sistema drive thru ou nos pontos fixos de imunização, para quem não tiver como ir de carro. O horário de atendimento é das 09h às 16h.

Os idosos poderão optar em que local desejam ir para receber a vacina e apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio. Lembrando que nesta etapa é necessário ter 80 anos completos ou mais.

Endereços

Drive Thru

Rua Avestruz, 160, Capela Velha, próximo à Escola Municipal Ayrton Senna;

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro.

Ponto fixo

Terminal Rodoviário Central;

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800.6425250.

