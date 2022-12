Araucária conquista 1º lugar geral na categoria Infantil do Paranaense Estreantes de Ginástica Rítmica

Entre os dias 02 e 04/12, Araucária sediou o Campeonato Paranaense Estreantes e Nível Escolar de Ginástica Rítmica, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Na mesma data também foi realizado o Festival de Ginástica Para Todos -GYM Paraná. As ginastas araucarienses fizeram bonito na competição e conquistaram pódios. “Lembrando que essa competição teve premiações até o 10º lugar, para incentivar as novas ginastas”, explicou a técnica da equipe, Gabriela Alves.

A ginasta Isabela Baja foi campeã Estreantes na categoria Pré-Infantil. Na categoria Infantil, Amanda ficou em 4º lugar, Rebeca em 5º e Julia na 6ª posição. No Mirim, Sofia terminou em 15° lugar, competindo na categoria com outras 48 ginastas. Na categoria Infantil, Araucária também ficou em 1º lugar geral, por conta da somatória de pontos das 4 ginastas, que ficaram entre as 10 colocadas. “As meninas estão de parabéns, se apresentaram muito bem e conquistaram resultados excelentes”, elogiou a técnica.