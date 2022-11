Araucária conquista o bronze no Estadual Sub 17 de Voleibol Masculino

Determinação, garra, vibração, espírito de equipe e união. Esses são alguns dos adjetivos que podem descrever o grupo formado exclusivamente por meninos de Araucária, participantes do Projeto dos Núcleos de Iniciação ao Voleibol Escolar de Araucária – NIVEA, executado em parceria entre a Prefeitura Municipal e a ASPMA. Eles disputaram a fase final do Campeonato Estadual Sub-17B de Voleibol Masculino e conquistaram o 3º lugar, após vencerem a equipe Pato Vôlei de Pato Branco, por 3X0 ((25/23, 25/17 e 25/21).

Os meninos da Smel/Araucária/Aspma/Berneck, devido aos inúmeros erros cometidos, apesar de jogarem taticamente bem todas as partidas que disputaram, não conseguiram superar na semifinal a equipe de Toledo, que se sagrou campeã da competição ao derrotar na final a equipe de Paranaguá. O time araucariense tem no comando os professores Cleverson da Silva, técnico das categorias de base, e Everson Ribeiro, técnico das equipes de rendimento de voleibol masculino da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“Contra o Pato Vôlei, a equipe começou o jogo nervosa e cometendo muitos erros, porém conseguiu fechar o primeiro set pela diferença mínima em 25/23. No segundo set, mais concentrada e diminuindo os erros, fechou com facilidade em 27/17, e no terceiro e decisivo set, chegou a abrir 11×04 de vantagem no início, no saque do ponteiro Luiz Eduardo, porém desconcentrou e permitiu que a equipe adversária encostasse no placar, mas manteve a dianteira e fechou o set em 25/21 conquistando a medalha de bronze para Araucária”, disse o técnico Cleverson.

Araucária ainda contabilizou, fora a medalha de bronze, a premiação para dois destaques individuais da competição: o oposto Douglas Pereira e o ponteiro Luiz Eduardo, que fizeram parte da equipe do campeonato como o melhor oposto e o melhor ponteiro. “Pela primeira vez Araucária contou com dois destaques individuais numa mesma competição nas categorias de base masculina”, declarou o técnico.

Não era Luto, não!

Demonstrando toda união e espírito de equipe, no momento da premiação os atletas homenagearam seu colega de equipe João Henrique, que numa partida pelo Campeonato Regional, em setembro, durante uma ação de bloqueio, acabou fraturando o dedo da mão e precisou passar por uma cirurgia que o afastou das finais da competição. João só poderá voltar a treinar em dezembro.