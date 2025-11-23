O Clube de Xadrez de Araucária fez bonito na Copa Paraná de Xadrez Rápido e Blitz, realizada nos dias 15 e 16 de novembro, no Clube de Xadrez de Curitiba. O município levou uma delegação de 16 atletas, das categorias Sub 08 ao Sub 18, e conquistou três títulos estaduais.

O torneio absoluto contou com a participação de 17 mestres e jogadores fortes de todo o Estado e valeu rating FIDE (pontuação internacional que mede a força do jogador). No sábado (15) foi disputada a modalidade rápido, e no domingo (16) a modalidade blitz.

O Professor Poul ressalta a importância da participação dos enxadristas araucarienses nesse torneio em nível estadual. “A ideia é fazer com que eles vivenciem essa experiência jogando com mestres e jogadores fortes para que possam evoluir e ganhar experiência para futuras competições”, destaca.

CONFIRA OS VENCEDORES

  • Heloísa Batista Butkowski – campeã sub-10 nas modalidades rápido e blitz
  • Vinícius Moraes Avellaneda – campeão sub-14 na modalidade blitz.
  • Luiz Otávio Vieira Rosa – campeão sub-18 na modalidade blitz.
    “Agradecemos a participação de todos os atletas do clube nesse evento gigante realizado no Estado do Paraná. Todos mandaram muito bem!”, elogiou Poul, que também fez agradecimentos especiais ao professor Rodrigo, que com suas aulas está melhorando a turma de rendimento, ao professor Adriano, que deu suporte emocional e técnico para os atletas, e ao presidente do clube Miguel Nunes, pelo empenho e dedicação de sempre.

Edição n.º 1492.