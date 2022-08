Araucária contará com 406 urnas eletrônicas do modelo 2020

Equipamentos ainda não chegaram, mas a cidade também continuará usando urnas do modelo anterior

Para as eleições deste ano, Araucária contará com 406 urnas eletrônicas do novo modelo UE2020, porém os novos equipamentos ainda não foram entregues pelo Tribunal Regional Eleitoral. “Num primeiro momento serão enviadas apenas algumas urnas para os treinamentos, depois será enviado o restante, mas ainda não temos data definida”, explicou a Chefe do Cartório Eleitoral de Araucária, Yna Honda, lembrando que o município também continuará usando urnas do modelo anterior.

Segundo a Chefe do Cartório Eleitoral, o modelo 2020 da urna eletrônica traz uma série de inovações como aparência, agilidade, segurança e inclusão, e também garante proteção ainda maior ao sigilo e à integridade do voto, bem como possibilita a todas as pessoas o exercício do direito constitucional ao voto. Isso porque, a nova urna permite acoplar um equipamento para que, futuramente, eleitores tetraplégicos possam votar por meio do movimento dos olhos e da boca.

Além de um novo design, as novas urnas possuem um processador 18 vezes mais rápido que o da versão anterior. O teclado foi aprimorado e a bateria terá duração por toda a vida útil do equipamento.

No Paraná

Para as Eleições 2022, o TRE-PR conta com 29.947 urnas eletrônicas disponíveis. O novo modelo, de 2020, representa 12.221 equipamentos desse total.

Foto – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo