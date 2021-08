Araucária continua com programa de testagem contra a Covid-19

Testes ajudam a detectar casos positivos da Covid 19 para evitar contágio. Foto: divulgação

Araucária iniciou no dia 22 de junho, um Programa de Testagem da população contra a Covid 19, seguindo uma orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugeriu, entre outras estratégias, o rastreamento de contatos através de testes aplicados na população. O objetivo é detectar, de forma precoce, os focos de transmissão da doença e com isso diminuir o número de casos na cidade. Desde o início do programa, até o último dia 9 de agosto, conforme boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram feitas 284 coletas em moradores de Araucária e em 14 deles foi detectado o vírus SARS-CoV-2. Na atividade de rastreamento de contatos, considerando todos os casos avaliados, o que inclui também pessoas que trabalham no Município, foram coletadas 360 amostras e foi detectado um caso positivo entre os não residentes.

A estratégia de prevenção continua e poderão realizar o teste as pessoas consideradas “contato próximo” de um caso confirmado e que estejam assintomáticas (sem apresentar sintomas). Se apresentar sintomas, o CECC (Centro de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus) continua sendo o local de atendimento no município. Contato próximo é quem esteve a menos de dois metros de distância por um período maior de 15 minutos com um caso confirmado, sem usar máscaras corretamente (cobrindo nariz e boca). Ou então, quem teve contato físico direto com um caso confirmado como, por exemplo, apertando as mãos.

Tipos de testes

Os testes utilizados são os de biologia molecular (RT-PCR), conhecido como exame do cotonete. A testagem acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, no Parque Cachoeira, entrada pela Rua Rio de Janeiro. As pessoas poderão ir de carro, ou a pé.

Todos as pessoas que forem testadas nesta estratégia devem aguardar o resultado do exame em isolamento. Por isso, serão notificados e isolados por meio do documento de Notificação de Isolamento, que será fornecido no momento da realização do exame.

O agendamento para o exame ocorre de duas formas: através da coleta de informação no rastreamento de contatos dos casos confirmados. Essa estratégia será realizada com a colaboração da UniFacear e do Instituto Menna Barreto, sob a supervisão da SMSA.

Essa mesma equipe entrará em contato com as pessoas informadas por telefone, para orientações e o agendamento do teste. A outra forma é por meio de agendamento espontâneo. Poderão agendar o teste as pessoas que se encaixarem nos seguintes critérios: ser contato próximo de caso confirmado, morar no município de Araucária, não apresentar nenhum sintoma gripal e não morar na mesma casa de alguém que esteja com suspeita ou confirmado para Covid 19.

Documentação necessária

Para fazer o teste é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Lembrando que é fundamental agendar previamente a data e horário no site da Prefeitura ou então ter sido agendado pela equipe de rastreio. Para esclarecer dúvidas você deve entrar em contato com o Disk Corona pelo telefone 0800-6425250 todos os dias da semana, das 07h às 19h.

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021