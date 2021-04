Araucária continua vacinando idosos com 67 anos ou mais

Foto: Jonathan Campos/AEN

A fase vigente da vacinação contra a Covid-19 em Araucária segue nesta segunda-feira, 12 de abril, e continua sendo idosos com 67 anos completos ou mais. A segunda dose da Coronavac também está disponível nos três pontos de vacinação no horário das 09h as 16h. Para ampliar a faixa etária, o município depende do recebimento de mais doses por parte do Ministério da Saúde.

Na hora da vacina os idosos devem apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio.

Indicação médica

Idosos que estejam em tratamento oncológico (câncer), transplantados ou que tenham alguma outra doença que comprometa o sistema imunológico devem apresentar uma indicação médica na hora da vacinação. Os pacientes que não apresentarem esse laudo médico não poderão receber a vacina.

Locais de vacinação (09h às 16h)

– Drive Thru (sem precisar descer do carro)

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Rua: Bonifácio Kaiut, 89 – Fazenda Velha. Entrada pela rua lateral.

Ponto fixo

Industrial – Rua Andorinha, 265 (na Igreja Quadrangular ao lado da UBS)

Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: PMA