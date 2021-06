Araucária convoca cidadãos com 49 anos ou mais para vacinação contra Covid-19

Foto: Carlos Poly

Durante a tarde desta sexta-feira, 25 de junho, foi informado pela Prefeitura de Araucária que a partir de segunda-feira, 28, araucarienses com 49 anos completos ou mais serão contemplados pela campanha de vacinação contra a Covid-19. A imunização desta faixa etária acontecerá no Ginásio Joval de Paula Souza, Parque Cachoeira, das 09h às 16h.

Destinada ao público geral, os cidadãos com 49 anos completos, nascidos de janeiro a junho, devem comparecer ao ginásio na segunda-feira, 28. Já os araucarienses desta faixa etária, mas nascidos de julho a dezembro, serão imunizados na terça-feira, 29.

Documentos necessários

Para receber a primeira dose da vacina, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação as equipes.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA e Redação