Araucária cumpre tabela e dá adeus ao acesso à Segundona Paranaense

Não foi dessa vez que o Araucária EC conquistou o acesso para a 2ª Divisão do Paranaense. O time já estava eliminado da competição após perder para o Prudentópolis por 1×0 na nona rodada, quando era preciso vencer. Na décima e última rodada da primeira fase jogou contra o Iraty apenas para cumprir tabela e a partida acabou no empate de 1X1.

O adversário abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo e na volta para o segundo tempo o Araucária buscou o empate aos 38 minutos, com o gol de Tiago Morais. O Cacique terminou a Terceirona em terceiro lugar no grupo, com 8 pontos, sendo que apenas os dois primeiros seriam classificados. Batel e Hope seguiram em frente.

O Iraty, que acabou em terceiro com a mesma pontuação do Hope, porém perdeu pelo saldo de gols, também foi eliminado, assim como o Prudentópolis, que terminou em quinto lugar com 6 pontos.

Edição n.º 1437.