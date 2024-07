Araucária dá início à criação do Sistema Municipal de Esporte

A Prefeitura Municipal de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), deu um importante passo para o desenvolvimento do esporte na cidade. Na quinta-feira (20/06), realizou uma audiência pública para a criação do Sistema Municipal de Esporte, uma ferramenta fundamental para garantir o desenvolvimento e a democratização do acesso à prática esportiva local. O evento contou com a participação de aproximadamente 155 pessoas, demonstrando o grande interesse da população em contribuir para o futuro do setor.

Necessário para unificar a ação dos envolvidos no desenvolvimento do esporte e do lazer araucariense, o sistema será composto pelo Conselho Municipal de Esporte, formado por representantes do governo e da comunidade, que trabalharão juntos para definir as metas e ações para o esporte na cidade; pelo Fundo Municipal de Esporte e Lazer, responsável por financiar projetos e iniciativas esportivas que ajudem a alcançar as metas do Sistema Municipal de Esporte; pelo Plano Municipal de Esporte, documento que define as diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do esporte em Araucária; e pela Política Pública de Esporte, que garante a gestão eficiente e transparente do Sistema Municipal de Esporte.

Próximos passos

A partir da audiência pública serão realizadas quatro câmaras técnicas para discutir as alterações da lei que criou o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e o Fundo Municipal de Esporte. Em seguida, a lei será apresentada à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação. Depois disso, ocorrerá a composição do CMEL (Conselho Municipal de Esporte e Lazer).

Edição n.º 1421