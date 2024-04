Araucária e Boleiros empatam com adversários na quinta rodada da Copa da Amizade  

Dois dos três times que representam Araucária na Copa da Amizade não se saíram muito bem na quinta rodada, realizada no sábado (13/04). A equipe do Araucária FC, que havia folgado na quarta rodada, voltou a campo para se recuperar da punição recebida pela comissão do campeonato e a consequente perda dos pontos até então conquistados. Para isso, tinha como objetivo jogar em casa e ganhar do penúltimo colocado do campeonato, o União Campo Magro.

O jogo teve um primeiro tempo fraco, onde ambas as equipes praticamente não criaram nada, com o segundo tempo já mais da metade, o Araucária conseguiu abrir o placar, numa bela cobrança de falta do artilheiro Burbello. Mas a alegria durou pouco, pois nos momentos finais do jogo, num pênalti bobo, a equipe araucariense acabou cedendo o empate. Dessa forma, o placar final fechou em Araucária 1 X 1 União Campo Magro.

A equipe do Boleiros também jogou em casa, no campo do Tropical, onde sempre manda seus jogos e tinha como missão buscar uma vitória contra a equipe do Terra Nostra. Era um adversário que não vem bem no campeonato e está nas posições finais da tabela. Porém a equipe araucariense estava num péssimo dia e não conseguiu se impor em campo. O jogo, sem muitas oportunidades criadas para ambos os lados, acabou empatado em 1 X 1. Com este resultado, o Boleiros não conseguiu subir na tabela de classificação.

A terceira equipe araucariense, o Costeira, folgou na quinta rodada e voltará a campo no próximo sábado (20). Acompanhe na tabela os próximos jogos dos times locais.