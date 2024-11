Araucária é destaque no Campeonato Internacional de Taekwondo

Entre os dias 25 e 27 de outubro, Araucária brilhou no Campeonato Internacional de Taekwondo, realizado no Tarumã, em Curitiba. A competição reuniu atletas de diversos estados brasileiros e de três países. Com a participação de 687 competidores, os araucarienses obtiveram resultados notáveis.

Na categoria Poomse, os atletas conquistaram as seguintes colocações: 1º lugar – Matheus Henrique Batista, 2º lugar – Kauan R. Danjas e Larissa A. de Oliveira, participação destacada de Beatriz Menezes Alves. Na categoria Kyorugi (combate), o desempenho também foi excelente: 1º lugar – Larissa A. de Oliveira, 2º lugar – Matheus Henrique Batista, 3º lugar – Kauan R. Danjas.

Um dos momentos mais emocionantes foi a final entre Araucária e Curitiba, em que a atleta patrocinada pela academia Body Fitness, Raquel A. Prestes de Jesus, demonstrou seu talento ao conquistar o 2º lugar em Kyorugi e o 3º lugar em Poomsae em sua categoria.

Com o trabalho e dedicação do mestre Kennedy, 5º DAN, que há mais de 10 anos introduziu o Taekwondo em Araucária, a cidade tem se tornado referência no esporte, formando atletas de alto nível para competições nacionais e internacionais. “É com orgulho que vemos nossos atletas representarem Araucária com tanto empenho e sucesso”, assina o Mestre.

Edição n.º 1439.