Araucária é premiada como cidade mais engajada na campanha contra a dengue

Foto: Carlos Poly

Araucária foi premiada pelo SESC/PR como a cidade da região metropolitana mais engajada na campanha contra a dengue “Aqui o mosquito não entra!”. O município ficou em 1° lugar entre as 18 cidades avaliadas pela filial localizada no bairro Portão, em Curitiba.

Para participar da campanha, bastava acessar o aplicativo do SESC e enviar fotos do “antes e depois” de possíveis focos de dengue e após a remoção mecânica de criadouros do Aedes Aegypti. Com a participação das comunidades, foi possível eleger os municípios ganhadores. Participaram mais de 200 cidades do Paraná.

De acordo com a coordenadora da Proteção Social Básica, Susan de Britto, e a coordenadora do CRAS Tupy, Flavia Vogt, a comunidade do jardim Tupy foi uma das mais mobilizadas. A inserção de Araucária e as ações assertivas do poder público junto à população permitiram que o município fosse ganhador, recebendo medalha e troféu da instituição.

Texto: PMA