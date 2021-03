Araucária e região têm novo sistema de rodízio com um dia a mais de abastecimento

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

A Sanepar vai iniciar um novo modelo de rodízio de abastecimento de água a partir da próxima segunda-feira, 15 de março. Serão 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Ou seja, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato atual, e os bairros passam a ser divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada.

A ampliação do fornecimento de água foi possível graças à evolução do nível das quatro barragens que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), à economia da população, dentro do programa META20, e às ações da Sanepar que resultaram em 46,6 bilhões de litros de água incorporados ao sistema. Nesta sexta-feira, 12, o nível do SAIC chegou a 60,03%. A última vez que a Sanepar havia registrado um volume na faixa de 60% foi em abril do ano passado.

A companhia alerta que a manutenção do novo modelo de rodízio dependerá do nível de reservação. Segundo Hudson José, diretor de Comunicação e Marketing da Companhia, caso o volume volte a cair, chegando a 50%, o modelo de 36×36, com um dia e meio com água e um dia e meio sem água, será retomado.

Bairros de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande, Colombo, Curitiba, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras que na semana passada foram afetados pelo despejo irregular de resíduos sólidos no sistema Iraí ficam sem rodízio, com abastecimento integral, até quinta-feira (18).

Nas regiões com sistemas isolados, como as áreas abastecidas pelos poços do Aquífero Karst e pelo Rio Barigui, em Colombo e Almirante Tamandaré, o rodízio permanece no modelo de 36 horas com água e 36 horas sem água. A alteração do rodízio só ocorrerá na área do SAIC.

HISTÓRICO DO RODÍZIO

17/03/2020 – parcial: Região Sul de Curitiba, Fazenda Rio Grande, parte de São José dos Pinhais. Em abril foram incorporados outros bairros de Curitiba.

18/05/2020 – modelo 4×1: quatro dias com água/um sem água. Ampliado para toda Curitiba e 11 cidades da RMC. Cinco grupos de bairros alternados.

14/08/2020 – modelo 36×36: um dia e meio com água/um dia e meio sem água. Três grupos de bairros alternados.

15/03/2021 – modelo 60×36. Dois dias e meio com água /um dia e meio sem água. Área compreendida permanece a mesma do anterior. Quatro grupos de bairros alternados.

Confira a tabela do novo sistema de rodízio AQUI.

Texto: Agência de Notícias do Paraná