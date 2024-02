Araucária é uma cidade que cria talentos para ganhar o mundo

Uma das saídas encontradas por muitos jovens para criar autonomia financeira e serem protagonistas de suas vidas profissionais é o empreendedorismo. Tanto que a geração atual já está sendo considerada uma das que mais romperam barreiras neste sentido. O araucariense Gabriel Bollico é um exemplo disso, aos 35 anos ele é um empreendedor de sucesso.

Quando começou a empreender, Gabriel sequer imaginava que o plano para conseguir uma ‘grana extra para o final de semana’ se tornaria o que se tornou. Hoje não é exagero dizer que Gabriel se tornou um especialista em e-commerce. Nascido e criado em Araucária, ele sempre foi apaixonado pelo mundo digital, tanto que em 2009 decidiu criar a ShopB, e-commerce com foco nos videogames. “Eu tinha apenas 19 anos na época, cursava Design Gráfico em Curitiba, mas tinha na veia esse lance de empreender, de ter meu próprio negócio. Na época eu trabalhava com meu pai, ele resolveu abrir uma copiadora e infelizmente o negócio não deu certo. Antes, ele teve uma gráfica na cidade, trabalhei com ele nesses empreendimentos, mas não me via no futuro trabalhando para alguém, e sim, sendo dono do meu próprio negócio. Algo que me marcou bastante foi o fato de o meu pai ter uma certa economia proveniente da sua gráfica, que ela havia vendido, as gráficas físicas estavam perdendo força para o on-line, por isso ele decidiu vender o maquinário. Com parte dessa venda, ele abriu a copiadora e fui trabalhar com ele. Mas muitas vezes ele me chamava e mostrava sua conta do banco e falava: ‘Olha só, o dinheiro está acabando, a gente está gastando mais do que está recebendo’. Isso me incomodava demais e serviu como um gatilho. Hoje olho para trás e sou grato por esse momento, era no fundo um pedido de socorro dele. Pensei comigo: preciso me virar, fazer uma coisa diferente. Eu era fascinado por games e internet, então decidi unir as duas coisas e abrir um site que vendesse videogames, nasce a ShopB. E foi assim, eu não entendia absolutamente nada sobre o negócio, sobre e-commerce, tinha só 19 anos, não era pra ser um case de vida. Eu nunca imaginei que tomaria essa proporção”, relata.

Com o site embalando, Gabriel enfrentou muitas dificuldades que a falta de experiência lhe cobrou, mas desistir nunca foi uma opção para o jovem empreendedor. “Emprestei dinheiro do meu pai, o pouco que ele tinha, para comprar produtos e girar meu site, levei golpe com cartões clonados, tive que pagar dívidas com as operadoras, mas com tudo isso aprendi, dei a volta por cima, e os negócios foram deslanchando. Lembro que a primeira venda que eu fiz foi de um memory card de PlayStation 2, isso foi um combustível que me fez acreditar que era possível. Continuei fazendo campanhas de marketing ‘na unha’. De repente, vendi meu primeiro videogame, um PlayStation 2, pela internet também”, recorda.

Gabriel diz que cresceu vendo comerciantes reclamarem dos negócios que iam mal, pela proximidade de Araucária com Curitiba. Isso acabou sendo um incentivo para que ele investisse no comércio eletrônico, buscando abrangência no país inteiro. “Interessante é que fizemos o contrário do que muitos comerciantes da cidade se queixavam, fizemos muitos clientes de Curitiba virem para Araucária. Teve situações em que colocamos cem pessoas na porta da loja, em fila, para grandes lançamentos de jogos, de consoles. Também momentos em que fizemos centenas de entregas via motoboy para Curitiba e região. Inclusive em um dia que a gente fez mais de 572 entregas via motoboy no lançamento de um jogo”.

O grupo de empresas da ShopB acabou se agigantando no e-commerce de games, em 2021 a empresa participou de um processo de fusão com outro grupo também focado no on-line, a operação cresceu, atingiu 300 colaboradores e se espalhou por mais 3 estados brasileiros, além do Paraná, outras filiais nasceram em Santa Catarina e São Paulo. Em março de 2023, Gabriel fez uma negociação de sua participação no grupo, saindo da operação para dedicar-se exclusivamente a sua escola de negócios, que nasceu em 2019, o Ecommerce Puro.

“Sempre gostei de compartilhar minhas experiências e estratégias, tanto que desde 2015 ministro palestras, onde compartilho com outros empreendedores os resultados de certa forma relevantes que fui alcançando. Eu já vinha sendo convidado para palestrar em São Paulo e outros estados e os convites foram aumentando. Em 2019, 10 anos depois do início da ShopB, eu decidi compartilhar minha experiência no YouTube, colocar na internet, e isso foi o ponto de partida para o Ecommerce Puro”, diz.

Gabriel lembra de outros momentos marcantes do sucesso da ShopB, como em 2020, quando a empresa conseguiu parceria com a PlayStation. “Foi um marco, tinha sete empresas no Brasil que eram parceiras da PlayStation, entre elas a Amazon, Magazine Luiza, Americanas, KaBuM, e agora estávamos entre elas. Foram 11 anos de trabalhos até a Playstation entrar em contato com a gente, foi surreal, ainda mais porque alguns meses depois a Play anunciou globalmente que o Playstation 5 seria lançado. Fechamos a parceria justamente nesse momento histórico. Sem falar que a Play anunciou logo na sequência que o Playstation 5 no mundo não seria vendido em lojas físicas, apenas no online, por conta da Covid. Era como estar vendendo água no deserto”, comenta Gabriel, todo empolgado ao recordar desse momento.

Muitas empresas

Além da ShopB, Gabriel foi o fundador do site meugameusado.com.br, que se tornou o maior site de compras e venda de games usados no Brasil. “Hoje estou 100% focado no Ecommerce Puro. Tenho um excelente time que me acompanha nessa escola de gestão de e-commerce, cujo objetivo é ajudar vários empreendedores a escalarem os seus negócios no online, em cima da nossa metodologia, em cima do que a gente aprendeu e faz. Temos uma equipe de consultores certificados da Amazon, Mercado Livre, Americanas, parceiros com as maiores e melhores ferramentas do mercado e ainda uma série de conteúdos, tanto no YouTube, como no Instagram e no nosso podcast. Pelo histórico da nossa trajetória, conseguimos trazer convidados de peso, a exemplo do Robson Privado, que ele é cofundador da Madeira Madeira; Alfredo Soares da VTEX; Thiago Dalvi da Olist, Marcos Zolet, diretor de Marketplace da Americanas, entre outros”, comenta Gabriel.

Mercado “assustador”

O empreendedor que iniciou sua vida profissional em Araucária e hoje ganha o país e viaja o mundo, afirma que o mercado de games cresce sem parar, é algo gigantesco e assustador. “Só pra ter um exemplo, nós fizemos o lançamento do GTA V em 2013, que foi produzido ao custo de 246 milhões de dólares, muito mais caro que a maioria dos filmes de Hollywood. Nas primeiras 24 horas o GTA V bateu sete recordes mundiais, sendo um deles por ser o produto de entretenimento que mais rápido alcançou 1 bilhão de dólares de lucro. Hoje o GTA está entregando quase 8 bilhões de lucro. Isso só o GTA V, e ainda tem o GTA VI que está para ser lançado em 2025, já com custo de 1 bilhão de dólares. Isso mostra o quão forte é o mercado dos games. Tenho certeza que muitos que estão lendo essa matéria aqui jogam ou no celular, ou no videogame, ou no PC, isso também mostra que o mercado de games não para de crescer. O Youtube é um forte impulsionador, tem vários produtores de conteúdo nessa área”, assegura.

Gabriel salienta que suas empresas conseguiram atingir o reconhecimento dentro do segmento de games. “Fomos bem relevantes dentro do mercado nacional, tanto com a ShopB quanto com o site meugameusado.com.br. Conseguimos chamar a atenção de grandes marcas. Quando falamos em games, existem três empresas tradicionais, a PlayStation, Xbox e Nintendo, e todas nós conseguimos parceria para fazer a distribuição direta, pulando a cadeia dos distribuidores, falando diretamente com as marcas. Somos os primeiros e únicos a conseguir fazer isso sem ser uma empresa grande do varejo, sem ser uma empresa listada, como os famosos que já mencionei. A gente fez um trabalho muito bom, de campanhas históricas, com vários lançamentos, e hoje colhemos os frutos”.

Família, a grande incentivadora

Seu Amadeu, pai de Gabriel, sempre foi um comerciante conhecido em Araucária. Seu espírito empreendedor serviu de inspiração para o filho. “Meu pai teve uma peixaria, um bar, uma gráfica e a copiadora, sempre foi um batalhador. A gráfica foi um negócio que perpetuou e deu estabilidade para nossa família. Tanto meu pai quanto minha mãe trabalharam bastante para garantir nosso sustento e sou muito grato a eles por isso. Sempre trabalhei com eles, desde os 12 anos eu fazia pequenos serviços como office boy, mas quando vi a copiadora dando errado, achei que era hora de sair da zona de conforto”, relata.

Gabriel trancou a faculdade e decidiu empreender com a abertura da ShopB. “Até hoje eu não tenho carteira de trabalho, mas tenho plena convicção que puxei esse lado do empreendedorismo do meu pai. Em tudo que fiz, minha mãe sempre me apoiou, de olhos fechados. Sou muito grato a ela, que lá no começo chegou a me emprestar dinheiro para que eu pudesse divulgar a loja. Ela trabalha comigo hoje, minha irmã, minha esposa e minha sogra também. Já o meu pai, sofreu um AVC nesse caminho, então hoje ele está aposentado, mas sua recuperação e tratamento só é possível por conta da empresa. Enfim, temos uma empresa sempre muito familiar, faço questão de levar comigo essas raízes”.

Edição n.º 1401