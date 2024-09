Araucária EC empata com o Prudentópolis no terceiro jogo da Terceirona Paranaense

No último domingo (08/09) o Araucária EC foi até Prudentópolis enfrentar o time da casa, no jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, e empatou em 1X1. No primeiro tempo, o equilíbrio permaneceu e nenhuma das duas equipes conseguiu abrir o marcador.

O primeiro gol da partida foi marcado pela equipe anfitriã, aos 10 minutos do segundo tempo. Em desvantagem no placar, o Cacique apertou na marcação, e embora tenha tentando buscar o empate a todo instante, o gol demorou pra sair. O empate veio nos acréscimos, aos 53 minutos, quando o jogador Wilson de Paula balançou a rede.

Foram 9 cartões amarelos durante o confronto, sendo 7 deles no segundo tempo. O Prudentópolis tomou 6 cartões e o Araucária 3, e não houve nenhum cartão vermelho. Com este resultado, o Cacique lidera a classificação do Grupo A, com 7 pontos.

O Iraty será o próximo adversário do Araucária, no jogo que acontece no próximo domingo (15/09), às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen.

Edição n.º 1432.