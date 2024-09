Araucária EC perde para o Iraty na quinta rodada da Terceirona Paranaense  

O Araucária ERC enfrentou o Iraty pela quinta rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão e perdeu por 1×0. O jogo foi disputado debaixo de muita chuva no último domingo (15/09), no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen. Apesar da derrota, o Araucária se mantém na liderança do Grupo A com 7 pontos, o Hope está em 2º e o Iraty em terceiro, ambos com a mesma pontuação.

O Iraty marcou o gol ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos, com o jogador João Pedro Lopes, e a partir daí, o Cacique não conseguiu buscar o empate. Na partida, o Araucária sofreu dois cartões amarelos, contra quatro do Iraty.

Pela sexta rodada, que será na quarta-feira (18), o time araucariense enfrentará o Batel, às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen.