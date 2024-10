Araucária EC sofre mais uma derrota e se complica na Terceirona Paranaense

O Araucária EC perdeu para o Hope por 2×0 na sétima rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, que aconteceu no sábado (22/09), no Estádio Municipal Atílio Gionédis. Os dois gols do adversário foram marcados no segundo tempo, pelo jogador Flávio Renê.

Com este resultado, a situação do Cacique se complicou e a chance de classificação ficou mais remota. Porém, confiante na recuperação, o time ainda terá mais dois jogos pela frente, os quais precisa vencer e torcer por outros resultados, pois está em terceiro na chave, onde apenas dois irão se classificar.

Pela nona rodada o Araucária enfrentará o Prudentópolis, último colocado no grupo. O jogo será no próximo sábado (05/10), às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen. E na décima rodada o adversário será “pedreira”, o Iraty, que atualmente é o vice-líder do grupo.

Edição n.º 1434.