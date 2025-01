Araucária EC treina focado na Terceirona Paranaense e busca o acesso para 2026

No ano de 2024 o Araucária Esporte Clube comemorou a formação das suas categorias de base, desde o sub-10 até o profissional adulto. Este ano, o clube vai em busca de resultados melhores, e já deu início aos preparativos para a temporada 2025. Entre as competições que pretende participar estão o Campeonato Estadual sub-15; o Paranaense sub-20, na primeira divisão; e para o segundo semestre, vai encarar a Terceirona Paranaense.

Segundo Adriano Lara, diretor executivo do Araucária EC, o objetivo na disputa da terceira divisão é apresentar um futebol seguro e planejado, focando na subida do time para a segunda divisão em 2026. “No ano de 2024 nossas maiores conquistas foram a formação no sub-20 e a vaga na primeira divisão da categoria. Tivemos o desafio do profissional, onde tentamos montar um time bacana, competitivo, porém sofremos por falta de estrutura”, lamenta.

O time araucariense ainda não tem estádio próprio, e nas competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol, tem que emprestar estádios de municípios vizinhos para o mando dos seus jogos. “Isso dificulta muito o nosso trabalho, porque não temos uma identidade, um local para chamar de casa”, disse Lara. Ele é o responsável pelo desenvolvimento, a gestão e organização das categorias de base do clube, desde o sub-10 até o profissional.

O Araucária iniciou 2025 com negociações de alguns de seus atletas para times como o Botafogo de Ribeirão Preto, entre outros. Lara explica que a negociação de atletas é uma atividade importante no modelo de negócios e gestão de um clube de futebol. “Negociar atletas é um modelo de negócios. Há muitos clubes que trabalham este conceito de forma eficiente, investindo em jovens com potencial de desenvolvimento, e depois negociando seus direitos”, diz.

Nessa busca incessante por crescimento, o diretor executivo aponta outra grande dificuldade do clube: a falta de patrocinadores. “São poucas as marcas que demonstram interesse em incentivar o esporte. Futebol é caro, é difícil! Sem apoio e sem ajuda, e principalmente sem um estádio próprio, as coisas ficam ainda mais complicadas e não acontecem”, admite.

Embora os desafios do clube ainda sejam muitos, Lara garante que os objetivos para 2025 seguem firmes, como continuar crescendo, fortalecendo as equipes, formando atletas, e conquistando a vaga para a segunda divisão do Paranaense em 2026.

Edição n.º 1449.