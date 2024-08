Araucária EC vence o Batel na estreia da Terceirona Paranaense  

O Araucária EC começou sua jornada no Campeonato Paranaense da 3ª Divisão com o pé direito: venceu o Batel por 3X1 no jogo realizado no sábado, 24 de agosto. O time tomou um gol logo no início do primeiro tempo e a recuperação até que demorou a vir. Somente aos 41 minutos o jogador Leonardo Barbosa balançou a rede. Focada em vencer, a equipe araucariense continuou indo pra cima e aos 48 minutos marcou seu terceiro gol, com o jogador João Carlos Ferreira.

No segundo tempo o Araucária EC começou em vantagem no placar (2X1), e conseguiu manter seu ritmo de jogo, marcando seu terceiro gol logo no comecinho, com o jogador Wilson de Paula. Além de dar o troco no adversário, fechou o placar em 3X1.

Sonhando em voltar à Segunda Divisão em 2025, o Cacique volta a jogar no domingo (01/09), às 11h. Dessa vez o adversário será o Hope Internacional e a partida acontecerá no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen.

Edição n.º 1430.