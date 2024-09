Araucária EC vence segundo confronto na Terceirona Paranaense

O Araucária EC segue firme no intento de voltar à 2ª Divisão do Campeonato Paranaense em 2025. O time já venceu a sua segunda partida no Campeonato Paranaense da 3ª Divisão – Terceirona. Enfrentou o Hope Internacional na 2ª rodada, realizada no domingo (01/09), no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, e liderou no placar por 1X0.

O gol da vitória foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo, pelo jogador Wilson de Paula Cavalheiro Filho. Mais uma vez, o apoio da torcida do Cacique foi fundamental porque incentivou o time a buscar mais esse resultado positivo.

O Araucária voltará a jogar no próximo domingo (08/09) contra o Prudentópolis. A partida, valendo pela quarta rodada, será às 15h30, no Estádio Municipal Newton Agibert, localizado na cidade do adversário.

Edição n.º 1431.