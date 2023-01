Araucária ECR abre seletivas para atletas nascidos entre 2006 e 2011

O Araucária ECR já está se preparando para as competições da temporada 2023. Este ano o clube pretende disputar os Campeonatos Paranaenses nas categorias Sub 17, Sub 16, Sub 15 e Sub 14 e vários outras competições e amistosos de alto nível. Para isso, está com inscrições abertas de seletivas para atletas nascidos nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.







As “peneiras” irão acontecer no Centro de Treinamento do Araucária ECR, que fica no município de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Nascidos em 2006 e 2007 farão testes no dia 17/01, nascidos em 2008 e 2009 no dia 18/01 e nascidos em 2010 e 2011 no dia 21/01.

Para inscrições e mais informações, basta acessar o link: https://www.lifeacademy.soccer/seletivabase