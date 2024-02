Araucária ECR conhece adversários do Campeonato Paranaense Sub-15

No dia 6 de fevereiro, a Federação Paranaense de Futebol – FPF realizou o arbitral do Campeonato Estadual Sub-15, que terá entre os times participantes o Araucária ECR. No encontro, que aconteceu no formato virtual, foram definidos todos os detalhes da competição.

O time araucariense também conheceu seus adversários na competição, que tem previsão de início para o dia 9 de março. Além do Araucária, irão participar do campeonato as equipes do Andraus, Athletico, Azuriz, Cascavel, Coritiba, Foz do Iguaçu, Galo Maringá, Grêmio Maringá, Hope, Iraty, Laranja Mecânica, Maringá, Nacional, Paranavaí, PSTC, Rio Branco, São Joseense e Verê.

As 19 equipes foram divididas em cinco grupos regionalizados, Araucária ficou no Grupo A, juntamente com os times do Athletico, Hope e Iraty. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro de seus grupos e os dois primeiros colocados de cada um avança à segunda fase. Na segunda fase, os dez classificados serão divididos da seguinte forma: Grupo F – 1º A, 2º B, 1º C, 2º D, 1º E e no Grupo G – 2º A, 1º B, 2º C, 1º D, 2º E. Os clubes se enfrentam em turno único, dentro de seus grupos e os dois melhores colocados avançam à semifinal, que será disputada em jogos de ida e volta. Grupo H: 1º F X 2º G e Grupo I: 1º G X 1º F.

Equipe Sub-15 segue firme na preparação para o estadual que inicia no dia 9 de março

Na fase final, as equipes classificadas se enfrentam em jogos de ida e volta, com mando do segundo jogo para o clube de melhor campanha somadas a 1ª, 2ª e 3ª fases. Grupo J: 1º H x 1º I. As partidas acontecem aos sábados, às 10h. Entretanto, em caso de jogos conjugados com o Sub-17, as partidas vão acontecer às 8h45.

Sub20

O Araucária ECR também está trabalhando de forma intensa para preparar sua equipe do Sub-20. Segundo arbitral realizado no dia 9 de fevereiro, o Campeonato Paranaense da categoria terá início no dia 2 de março.

Os times que participarão do Paranaense Sub-20 além do Cacique são o Arapongas EC, Cianorte FC, GEM Maringá, Londrina EC, Hope Internacional, FC Cascavel, Sport Campo Mourão, Azuriz, Clube Athletico Paranaense, Iguaçu de União Vitória, PSTC e São Joseense.

Edição n.º 1402