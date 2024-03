Araucária ECR conhece primeiros adversários dos Campeonatos Estaduais Sub-20 e Sub-15

Faltam poucos dias para a estreia do Araucária ECR no Campeonato Paranaense Sub-20. As últimas semanas de treinamento tem sido cada vez mais intensas e o time está firme para estrear no próximo dia 2 de março, às 15h30, contra o Cianorte, no CT Universidade Positivo.

Na 2ª rodada (09/03) enfrentará o Azuriz, na 3ª rodada (16/03) o Araucária folga e na 4ª rodada (23/03) o adversário será a equipe do Cascavel.

Na 5ª rodada (30/03) o time enfrentará o Londrina, na 6ª rodada (06/04) o São Joseense, na 7ª rodada (13/04) jogará contra o Athetico Paranaense, na 8ª rodada (20/04) o adversário será o PSTC, na 9ª rodada (27/04) jogará contra o Hope Internacional. Na 10ª rodada (04/05) enfrentará o Arapongas, na 11ª rodada (11/05) jogará com o Grêmio Maringá, na 12ª rodada (18/05) terá como adversário o Campo Mourão e finalmente na 13ª rodada da primeira fase (25/05) o Cacique enfrentará o Iguaçu.

Sub-15

No Campeonato Sub-15 a estreia do Cacique será no dia 9 de março, às 9h, contra o Hope Internacional, no Estádio Municipal Osni Antônio Silva. Na 2ª rodada (16/03) o time enfrentará o Athletico e na 3ª rodada do turno (23/03) terá o Iraty como adversário. No returno, o time joga pela 4ª rodada (30/03) contra o Athletico Paranaense, na 5ª rodada (06/04) enfrentará o Iraty, e na 6ª rodada (13/04) terá como adversário o Hope Internacional.

“Será mais uma temporada de grandes desafios, mas estamos com nossas equipes bem preparadas e cheias de vontade de entrar em campo e vencer”, disse a diretoria do clube.