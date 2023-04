Araucária ECR contrata o treinador Edson Neguinho, ex do Paraná Clube

Edson Neguinho, ex treinador do Paraná Clube, do Figueirense e do Rio Branco de Paranaguá, foi contratado para comandar a equipe do Araucária ECR no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão – Segundona 2023. Além do treinador, o clube já contratou outros nomes para compor sua equipe técnica e também o elenco.

A lista completa deverá ser divulgada pelo clube na próxima semana.

A estreia do Cacique na Segundona Paranaense será na quarta-feira, 3 de maio, às 15h30, contra o EC Laranja Mecânica. O jogo acontece no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

Mais campeonatos

No Campeonato Paranaense de Futebol Sub-20 o Araucária estreou com derrota de 4X0 para o Paraná Clube e nesta quarta-feira (19/04) enfrentou o Hope Internacional na 2ª rodada, empatando em 0X0. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Atílio Gionedis, em Campo Largo.Pelo Paranaense Sub-17 o Cacique jogou no dia 15 e perdeu para o Coritiba por 2X1, em Quatro Barras. O próximo confronto será no sábado (22), às 10h30, contra o Iraty, no Estádio Coronel Emílio Gomes, na cidade de Irati.

Edição n. 1359