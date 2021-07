Araucária ECR contrata o volante Xaves para reforçar o elenco

Xaves é o mais novo contratado da equipe araucariense. Foto: divulgação

Faltando um mês para a estreia no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense, o Araucária ECR acelera o ritmo das contratações e também dos treinos. Essa semana quem chegou para reforçar a equipe foi o volante Clennyson Silva do Nascimento, o Xaves, que já jogou em vários times brasileiros, entre eles o Atlético Mineiro, o Paraná Clube e a Ponte Preta (SP).

Já com o novo integrante, o time fará um amistoso na próxima quinta-feira, 29 de julho, às 9h30, contra o Patriota, no campo do Umbará, em Curitiba. Será uma excelente oportunidade para o técnico Ary Marques testar o elenco em campo e fazer os ajustes para o primeiro jogo da Segundona, que será no dia 28 de agosto, contra o Independente Futebol São Joseense, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021