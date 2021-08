Araucária ECR está com elenco quase definido para a estreia na Segundona Paranaense

Zagueiro Venicio Fernandes é o mais novo integrante do Cacique. Foto: divulgação

Em contagem regressiva para a estreia no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense, o Araucária ECR está com o elenco quase completo. Esta semana, quem chegou para compor a equipe foi o zagueiro Venicio Fernandes, que veio do estado do Rio de Janeiro. Segundo a diretoria do clube, faltam apenas três jogadores, sendo dois atacantes e um lateral direito, para a conclusão das contratações dessa temporada.

O Cacique também está pegando firme nos treinamentos e a equipe de titulares deverá ser definida na próxima semana. Nesta quinta-feira, 19 de agosto, o time participa de um treino mais puxado, que um amistoso contra o Patriotas, em Curitiba, onde terá a oportunidade de testar seus atletas e fazer os ajustes necessários. “Falta pouco para a estreia do dia 28 de agosto e queremos alinhar todos os detalhes para que o Araucária faça sua estreia de forma brilhante”, disse a diretoria.

Estreia

No sábado, 28 de agosto, às 15h30, o Araucária ECR inicia sua jornada na Segundona Paranaense contra o Futebol São Joseense, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. Serão 10 equipes disputando duas vagas na elite do estadual de 2022. Na primeira fase, os 10 times vão se enfrentar entre si em turno único. Os quatro primeiros avançam para as semifinais, e os dois piores são rebaixados. Os dois finalistas garantem o acesso. A decisão está marcada para 9 de outubro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021