Araucária ECR estreia com derrota na Segundona Paranaense

Na noite de terça-feira (02/05), o Araucária ECR enfrentou sua primeira batalha de 2023: a estreia no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de Profissionais – Segundona Paranaense. Foi até Arapongas jogar com o EC Laranja Mecânica e apesar de todas as vibrações positivas emanadas pela sua fiel torcida, amargou uma derrota de 3 a 0.

O Laranja Mecânica teve mais posses de bola e acabou mostrando mais qualidade nos ataques. Já o Cacique sentiu na pele o pouco tempo de treinamento por ter sido incluído no campeonato somente no arbitral. A diretoria justificou que se reuniu às pressas para montar um time competitivo, mesmo apesar das dificuldades financeiras. “Ainda assim, com o espírito de caciques guerreiros, fomos à luta”, explicou a diretoria.

No início do jogo de ontem, o time do técnico Edson Neguinho passou um sufoco com os rápidos atacantes da equipe adversária, mas suportou bem a pressão e aos 20 minutos equilibrou a partida e até desperdiçou uma boa oportunidade de gol. Porém aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo do ataque, o Laranja Mecânica abriu o marcador, num cruzamento perfeito para o cabeceio do meia Guilherme Mendes no canto direito do goleiro Saulo, que nada pode fazer.

Na volta do segundo tempo, já aos 4 minutos, numa falha do sistema defensivo do Cacique durante um escanteio, o lateral esquerdo Matheus (ex jogador do Araucária ECR), cabeceou sozinho para aumentar o placar em 2X0.

O Cacique até melhorou após levar o segundo gol e começou a envolver o adversário, que marcava bem, ainda assim, perdeu muitas oportunidades de gol e aos 51 minutos teve o zagueiro Fernando expulso numa disputa de bola. “Aos 53 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque, o atacante marco Antônio marcou o terceiro gol do Laranja, fechando o placar em 3 X 0. Enfim, perdemos a batalha, mas não a guerra. Agradecemos os patrocinadores e a torcida e vamos pra cima porque domingo tem mais”, comentou a diretoria.

No próximo domingo (07/05), às 15h30, o Cacique segue para o seu próximo desafio, contra a forte equipe do PSTC, que vem de uma vitória na estreia em cima do Apucarana. O jogo será no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Sub 20

No Paranaense Sub 20 o Araucária ECR entrará em campo novamente na quinta-feira (11/05), às 15h, jogando contra o Athletico Paranaense no CT do Andraus, em Campo Largo. E Sub 17 enfrentará o Independente Futebol São Joseense no sábado (13/05), às 10h30. A partida acontece no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José Dos Pinhais.

Edição n. 1361