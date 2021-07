Araucária ECR estreia dia 28 de agosto na Segundona Paranaense

Treino realizado antes da pandemia. Preparativos para a Segundona 2021 só começarão em agosto. Foto: divulgação

O Araucária Esporte Clube e Regatas já sabe quem será seu primeiro adversário no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona. O início da competição, marcado para o sábado, 28 de agosto, também marcará a estreia do time araucariense, que terá como primeiro adversário o Independente Futebol São Joseense. O jogo é válido pela 1ª rodada da 1ª fase, em turno único, e está previsto para às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo. Na 2ª rodada, que acontecerá na quarta-feira, 1º de setembro, o Araucária enfrentará o Prudentópolis FC, às 15h30, no Estádio Municipal Newton Agibert, na cidade do adversário.

Na 3ª rodada o Araucária entrará em campo no sábado, 4 de setembro, às 15h30, contra o PSTC, no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. Pela 4ª rodada, que será na quarta-feira, 9 de setembro, o time araucariense joga contra o AA Iguaçu, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis. Na 5ª rodada, que será no sábado, 11 de setembro, o confronto será contra o Andraus Brasil, às 15h30, no Estádio Municipal Atílio Gionédis. Na 6ª rodada, que será na quarta-feira, 15 de setembro, o Araucária encara o CE União, às 15h30, no Estádio Municipal Anilado, em Francisco Beltrão.

Pela 7ª rodada, no sábado, 18 de setembro, o adversário será o Apucarana Sports e o jogo acontece às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, em Apucarana. O Verê FC será o adversário do time araucariense na 8ª rodada, que acontece na quarta-feira, 22 de setembro, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis. E pela 9ª e última rodada da 1ª fase o Araucária enfrentará o Nacional AC, no sábado, 25 de setembro, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) avisa que as partidas podem sofrer alterações de datas e horários.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021