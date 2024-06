Araucária ECR estreia na Terceirona Paranaense no dia 25 de agosto contra o Batel

A Federação Paranaense de Futebol realizou o arbitral da Terceirona Paranaense 2024 no dia 11 de junho, com a presença de 14 clubes. Entre as novidades para esse ano estão a disputa com três grupos regionalizados e três meses de duração da competição: de 24 de agosto a 24 de novembro, com jogos aos sábados, domingos, quartas e quintas.

O Araucária ECR Araucária, que foi rebaixado da Segunda Divisão, ficou no Grupo A, juntamente com os times do Guarapuava, Hope Internacional, Prudentópolis e Iraty. O Grupo B é composto por Arapongas, Cambé, Sport Campo Mourão, Portuguesa Londrinense e Rolândia. Por fim, o grupo C é o único com quatro equipes novas, como Oeste Brasil, Toledo, União e Verê.

A estreia do Cacique será no dia 25 de agosto, contra a equipe do AA Batel.

Edição n.º 1420