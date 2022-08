Araucária ECR estreia neste domingo na Terceirona Paranaense  

O Araucária ECR viaja neste sábado, 20 de agosto, para a cidade de Guarapuava, onde fará sua estreia no Campeonato da 3ª Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol – Terceirona 2022. O primeiro jogo do time araucariense na competição será no domingo, 21, às 15h30, contra o AA Batel, no Estádio Waldomiro Gelinski.

Nesses últimos dias o Cacique vem acelerando os treinamentos e na sexta-feira, 19, o técnico Ageu Gonçalves fará o último treino para definir quem serão os titulares para o jogo de estreia.

O Araucária e o Batel estão no Grupo A, juntamente com os times do Grecal, Iraty, Patriotas e Campo Morão. No Grupo B estão o Portuguesa Londrinense, Arapongas, Paranavaí, Cambé, GEM, Nacional e REC.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo