Araucária ECR estreia no Paranaense da 3ª Divisão neste domingo (25) contra o Batel

A Terceirona Paranaense 2024 vai começar e o time do Araucária ECR estará entre os postulantes ao título e ao acesso à 2ª Divisão. O campeonato, organizado pela Federação Paranaense de Futebol – FPF, começa no sábado, 24 de agosto, e este ano a disputa da primeira fase será entre três grupos.

O Araucária está no Grupo A, juntamente com as equipes do Guarapuava, Hope Internacional, Prudentópolis e Iraty. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, como também os terceiros colocados, mediante critérios técnicos de aproveitamento do Departamento de Competições da FPF.

O Araucária ECR, que tenta voltar à Segunda Divisão, fará sua estreia no domingo (25), contra a equipe do AA Batel. A partida será às 15h30, no Estádio Waldomiro Gelinski.

Edição n.º 1429.