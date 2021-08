Araucária ECR fecha mais uma contratação para a Segundona Paranaense

O lateral Arthur Vignioli Carreira, que veio do Rio Branco, do Espírito Santo, e já está treinando com o elenco. Foto: divulgação

O Araucária ECR tem mais um reforço contratado para a temporada 2021. É o lateral Arthur Vignioli Carreira, que veio do Rio Branco, do Espírito Santo, e que já está treinando com o elenco para a estreia no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense, que acontece neste sábado, 28 de agosto, às 15h30. O confronto da largada na competição será contra o Futebol São Joseense, e acontece no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Com a chegada do novo reforço, o time acelerou ainda mais os treinos. Além disso, essa semana os jogadores estão fazendo um checkup cardiológico, a pedido do departamento médico do clube. Outra expectativa é com relação à definição dos nomes que irão compor o time titular. Segundo a direção do clube, os torcedores terão que controlar a ansiedade mais um pouco, pois a lista só será divulgada na sexta-feira, 27, na véspera do primeiro jogo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021