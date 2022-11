Araucária ECR perde a primeira partida da semifinal

Debaixo de muita chuva, o Araucária ECR entrou em campo no sábado (29/10) para enfrentar o Grêmio Maringá pela Terceirona Paranaense. Apesar da expectativa de uma vitória na primeira rodada da semifinal, o time acabou perdendo por 2X1. “O Cacique começou com muita disposição em ganhar o jogo. Nos primeiros 5 minutos de bola rolando, foi para cima do Maringá, porém o jogador Israel perdeu uma chance na cara do goleiro Neto. O time não se intimidou e continuou em cima do adversário, até que aos 12 minutos, num contra-ataque, Alexandro abriu o placar para o Maringá. O Cacique seguiu na pressão, buscando o empate e a virada, mas o Maringá conseguiu se defender até o fim do primeiro tempo”, disse a diretoria.



No intervalo, o técnico Ageu orientou o Araucária ECR, que voltou ainda melhor para a segunda etapa. Aos nove minutos, o zagueiro do Maringá cortou um cruzamento com a mão e o árbitro Robson Babinski marcou o pênalti, que foi convertido por Cavalo. Depois do empate, o Maringá foi pra cima e conseguir marcar mais um, fechando o jogo em 2X1. “Nada está perdido, vamos buscar a classificação para a final da Terceirona Paranaense de 2022”, declarou a diretoria.



O próximo jogo do Cacique será no domingo (06/11), às 15h30, novamente contra o Grêmio, valendo pela segunda rodada da semifinal. A partida acontece no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.