Araucária ECR perde a sétima seguida e volta pra terceirona do Paranaense

Sete jogos, sete derrotas, zero pontos e, consequentemente, o rebaixamento! Com este saldo negativo acumulado na Segundona Paranaense o Araucária ECR está fora da competição. A derrota para o Grêmio Maringá por 2X0 no domingo (11/06) foi derradeira e empurrou o time de volta para a Terceira Divisão em 2024.

Embora não tenha mais nenhuma chance o Cacique ainda terá mais uma partida na competição, para cumprir tabela. Será na próxima sexta-feira (16/06), às 19h30, contra o Paraná Clube, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. O Paraná precisa vencer, uma vez que luta desesperadamente para se classificar para a semifinal.

“Estamos novamente na Terceira Divisão, é triste, mas é a realidade. No domingo jogamos contra o Maringá, lutando para escapar do rebaixamento, mas não tivemos força para superar o adversário, que também lutava para se manter na Segunda Divisão”, disse a diretoria.

Quando o jogo começou, já aos 4 minutos, o zagueiro do Cacique tentou fazer uma linha burra e tomou o gol feito por Gabriel Silva. Depois disso o time ainda lutou muito até o final do primeiro tempo, porém aos 49 minutos o meia Manuel fez o segundo gol de pênalti para a equipe do Galo. No segundo tempo o Cacique desperdiçou muitas oportunidades e o placar ficou estável até o final, para a alegria dos jogadores do Galo, que mantém a esperança de se manter na Segunda Divisão.

“O Cacique já começa a pensar na temporada 2024 e pretende montar uma base forte para voltar à Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Seguimos de cabeça erguida, pois no Paraná são 399 municípios que sonham em ter um time profissional, nós já temos, só nos falta um estádio para que possamos mandar jogos e contar com o apoio do nosso torcedor”, lamentou a diretoria.

Juvenis

Na categoria Sub15 o Cacique jogará no próximo sábado (17/06), às 08h45, contra o Independente São Joseense, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. E no Sub17 a partida será contra o mesmo adversário, no mesmo estádio, às 10h30.

Errata

Na legenda da foto do Cacique, publicada na última edição (07/06), erramos ao afirmar que o time ainda tinha chances de classificação para a próxima fase da Segundona Paranaense, quando na verdade não havia mais essa possibilidade.

Edição n. 1367