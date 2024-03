Araucária ECR perde confrontos no Estadual Sub-20 e também no Sub-15

Uma maré de azar pairou sobre os times do Araucária ECR no sábado, 9 de março. Na categoria Sub-20 a equipe, que vinha de uma vitória na estreia do Campeonato Paranaense da categoria, acabou sendo derrotada pelo Azuriz por 2X1. A partida aconteceu no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba.

No Sub-15, o Cacique também não teve sorte e perdeu na estreia do Paranaense da categoria para o Hope Internacional, pelo placar de 3X0. A partida aconteceu no campo do Contenda.

Na 3ª rodada o Sub-20 ficará de folga e só voltará a jogar pela 4ª rodada, que será no sábado (23/03), contra o Cascavel. A partida será às 15h30, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva. O Sub-15 entrará em campo novamente no próximo sábado (16/03), às 08h45, contra o Athletico, no Centro de Treinamento Alfredo Gotardi, mais conhecido como CT do Caju, em Curitiba.