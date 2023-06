Araucária ECR perde mais uma na Segundona Paranaense, mas permanece vivo

Apesar de sofrer mais uma derrota na Segundona Paranaense, o Araucária ECR segue vivo na competição e ainda briga pela classificação. Na última rodada, realizada no domingo (04/06), o time perdeu para o Apucarana Sports por 3X1. “Mesmo com a derrota ainda estamos vivos para tentar escapar do rebaixamento. As derrotas do Maringá e do Toledo na última rodada nos favoreceram e nossa luta continua, agora contra o Maringá”, disse a diretoria.

No jogo contra o Apucarana o Cacique começou bem, jogando com vontade e dominando a partida, porém aos 25 minutos do primeiro tempo, numa falha de marcação do lateral direito, o adversário abriu o placar com o jogador Diego Lima, que não deu chance para o goleiro Eliomar. Na sequência, aos 26 minutos, o Araucária teve um pênalti que, de acordo com a diretoria, foi claríssimo e o árbitro não deu. “Por reclamar com razão, o preparador físico Otávio foi expulso de campo. Com a expulsão, o clima ficou tenso e já nos 27 minutos o Apucarana ampliou o placar para 2 X 0, com um lindo gol do meia Sérgio Mendes. A partir daí o jogo ficou equilibrado até o fim do primeiro tempo”, afirma a diretoria.

No retorno para o segundo tempo, aos 2 minutos, numa falha do zagueiro Danilo Ávila, o Apucarana aumentou para 3 X 0. O Cacique continuou lutando muito e diminuiu aos 6 minutos com o meia Felipe Adão, que marcou de cabeça. Ainda colocando pressão, o Araucária conseguiu segurar o resultado até o apito final. Apesar da derrota, o técnico Augusto Moreira está confiante para o jogo de domingo contra o Grêmio de Maringá, em Campo Largo, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Juvenis

Na categoria sub20 o Araucária ECR levou uma goleada do Paraná Clube e acabou caindo fora da competição. Situação diferente nas categorias Sub17 e Sub15, onde os times estão classificados para a próxima fase.

Edição n. 1366