Araucária ECR perde para o PSTC e amarga segunda derrota na Segundona Paranaense

O Araucária ECR amargou a segunda derrota no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de Profissionais – Segundona Paranaense. No domingo (07/05), o Cacique foi até a cidade de Campo Largo e em uma atuação ruim, levou uma goleada de 5 a 1 do PSTC.

Já no início do jogo, aos 6 minutos, o adversário abriu o placar através do atacante Tenório, em uma jogada individual pelo meio da defesa, depois disso, continuou com mais posse de bola. Aos 28 minutos, o jogador Edson Gabriel fez uma tabela com seu companheiro e aumentou o placar do PSTC para 2X0. A partir daí, o Araucária ECR se encontrou em campo e descontou, marcando seu primeiro gol aos 37 minutos, com o lateral direito Mateus Lima.

“Pra frustração da nossa torcida, o árbitro expulsou um dos nossos jogadores, o Diogo César, aos 41 minutos do primeiro tempo e o que já estava difícil ficou ainda pior com um a menos em campo. No início do segundo tempo, mesmo desfalcado, o Cacique voltou melhor até que começou a sentir a dificuldade de jogar com um jogador a menos. Se aproveitando disso, o PSTC aumentou o marcador aos 14 minutos do segundo tempo, através de um golaço do atacante Alexandre Silva, que chutou de fora da área”, comentou a diretoria do Cacique.

Após tomar o terceiro gol, o Araucária ainda tentou buscar o empate dando espaço em sua defesa, até que em uma falha cometida aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Leandro Cruz fez o quarto gol, e aos 30 minutos, em outra falha, dessa vez do goleiro Saulo, o jogador Kevin, do PSTC, deu os números finais ao jogo, marcando 5×1.

“Se o cenário já estava ruim, ficou ainda pior após o Araucária ter mais um jogador expulso, o Matheus Alípio, aos 37 minutos do segundo tempo. Foi uma partida ruim para nós e agora vamos para um jogo super difícil no próximo domingo (14/05), às 17h30, contra o Toledo, no Estádio Municipal 14 de Dezembro, na casa do adversário”.

Sub 20

No Paranaense Sub 20 o Araucária ECR enfrentará o Athletico Paranaense na quinta-feira (11/05), às 15h, no CT do Andraus, em Campo Largo. E pelo Sub 17 jogará com o Independente Futebol São Joseense no sábado (13/05), às 10h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José Dos Pinhais.

Edição n. 1362