Araucária ECR realiza seletivas para temporada de 2024

O time do Araucária ECR já está se organizando para montar suas categorias de base para a temporada de treinos e competições de 2024.

As seletivas das categorias sub13, sub15, sub17 e sub20 vão acontecer nos dias 04 e 06 de dezembro no CT Jogo da Vida, localizado na Rua Vinte e Cinco de Janeiro, 4777, em Quatro Barras.

As inscrições estão abertas para jovens nascidos entre os anos de 2004 a 2012, e poderão ser feitas pelo link. Entre os requisitos necessários para participar é obrigatória a apresentação de atestado de apto para prática esportiva laudado pelo médico; uso de calção e meia preta, chuteira e caneleira e camisa neutra (não será permitido uso de camisa de clube).

A seletiva do sub13, para nascidos em 2011 e 2012, será no dia 06, às 14h; do sub15, para nascidos nos anos 2009 e 2010, será no dia 04, às 14h; do sub 17, para nascidos em 2007 e 2008, será no dia 06, às 08h30; do sub20, para nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, será no dia 04, às 08h30.

