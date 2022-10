Araucária ECR supera o Campo Mourão e vai encarar o Iraty no domingo (23)

Nem bem “esquentou” o 1º lugar na tabela de classificação do Grupo A da Terceirona Paranaense, o Araucária ECR caiu para a 2ª posição. O time venceu o Campo Mourão no domingo (16/10) por 1X0, mas com a vitória do Patriotas (até então o 2º na tabela) por 5X1 contra o Iraty, acabou perdendo a posição. Os dois times estão com 19 pontos na tabela, mas o Cacique tem dois gols a menos no saldo total. “Para alegria da torcida, vencemos com o gol do Dentinho, marcado no segundo tempo”, disse a diretoria do clube.



Agora o Araucária viaja até a cidade de Irati no próximo domingo (23) para a última rodada da primeira fase. Vai enfrentar o time da casa (Iraty) às 15h30, no Estádio Emílio Gomes. Se vencer, o Cacique estará classificado para a semifinal da Terceirona Paranaense.