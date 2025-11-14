O Araucária perdeu a chance do acesso à Segundona Paranaense em 2026 após empatar a partida de volta das semifinais da Terceira Divisão por 1X1 com o Prudentópolis, no domingo (09/11). Na partida de ida o Prudentópolis já havia vencido por 2X0, e no jogo de volta, o Araucária precisava vencer por três gols de diferença para ir direto pra final ou então por dois gols de diferença pra levar à decisão aos pênaltis.

O Araucária teve a primeira chance de gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo, mas não marcou. Logo na sequência, aos 17 minutos, o Prudentópolis tentou dar o troco, porém a defesa do goleiro araucariense impediu.

Aos 23 minutos, o adversário voltou a assustar. Após cruzamento na área, o zagueiro do time cabeceou com perigo, para nova defesa do goleiro araucariense. Aos 26 minutos, o Araucária aproveitou um lance de bola parada e abriu o placar: 1X0.

Aos 33 minutos o Prudentópolis chegou perto de novo, e por pouco não empatou o jogo, novamente exigindo uma grande defesa do goleiro do Araucária. No lance seguinte, o atacante do Araucária ficou cara a cara com o goleiro adversário, que conseguiu evitar o segundo gol.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o Prudentópolis conseguiu igualar o marcador: 1X1. Aos 18 minutos, outro susto: por pouco o adversário não esticou o placar. Na sequência, o Araucária chegou a tentar pressão, só que o Prudentópolis soube administrar a vantagem com tranquilidade e garantiu o importante resultado.

